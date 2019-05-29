ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزنين بالسلام والجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مخزنين غير مرخصين للألعاب النارية، بداخلهما كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع بمنطقتي السلام والجمالية.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة حدائق القبة، قيام أحد الأشخاص عاطل 90 سنة، بالاتجار بالألعاب النارية متخذاً من منطقة عزبة أبو حشيش بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها 5000 قطعة صغيرة الحجم) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالاشتراك مع آخر (عاطل- سن 50 ) ، ومقيم بدائرة القسم ، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (كمية من مادة البارود وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مسحوق الكبريت وزنت 5 كيلو جرام - 1000 قطعة سلك " فتيل " - كمية من الأوراق تستخدم في تصنيع الصواريخ والألعاب النارية - 54.500 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام") ، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر، ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" بدائرة القسم، وعُثر بداخله على كمية من الألعاب النارية قدرها (430,000– أربعمائة وثلاثون ألف قطعة ألعاب نارية) مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اللازمة تجاه كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.