إحالة بطلة "عندي ظروف" وآخرين للجنح.. و13 يونيو أولى جلسات محاكمتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الأموال العامة في شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بإحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و25 آخرين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" والآيس" و"الكريستال".

كما حددت جلسة 13 يونيو كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة.

وكشفت التحقيقات الأولية، تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين.

وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة "الرقابة الإدارية".

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وأكدت التحقيقات، أن المتهمة تعمل تحت قيادة مالك الكافيه وشقيقه اللذين يستغلان حاجة الشباب والفتيات للمال، ويقومان بتشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وترويج المخدرات على زبائنهم داخل وخارج الكافيه.

وضبطت "الرقابة الإدارية"، "شيما" و7 فتيات أخريات وشقيق مالك الكافيه و17 آخرين من العاملين، بينما تمكن مالك الكافيه من الفرار قبل وصول قوات الأمن.

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة بالتحريات، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم يعملون مضيفين ومضيفات بالكافيه، ولا يعلمون شيئًا عن نشاط مالك الكافيه في المخدرات والدعارة.

وأفادت التحقيقات، أن من ضمن المتهمين 4 أجانب عاونوا "مالك الكافيه" في جلب المخدرات من دولتي تركيا والهند.