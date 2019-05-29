ضبط عامل وشقيقته لتجارتهما وتصنيع المخدرات بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عامل وشقيقته، لاتهامهما بتصنيع وبيع المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية.
كانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد قيام عامل، وشقيقته "ربة منزل" بممارسة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وبحوزتهما "2 كيلو جرام من مخدر الفودو، وكيس تبغ، ومبلغ مالي، و3 ميزان حساس، وماكينة تغليف، و230 كيس فارغ مُعد للتعبئة".
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واستخدام باقي المضبوطات في تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
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