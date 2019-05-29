الروبيكي وترعة الطوارئ والحكر القديم.. محافظ القاهرة يتابع تطوير العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار أعمال الإزالات بعدد من المناطق العشوائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة للمنطقة الجنوبية، يجري العمل حاليًا على استكمال أعمال إزالة المدابغ ونقلها إلى مدينة الروبيكي في إطار خطة الدولة للحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها وتحويلها إلى صناعة تنافس المنتجات العالمية مع إعادة تطوير وتخطيط منطقة المدابغ بما يليق بموقعها المتميز، لافتًا إلى إزالة 66 مدبغة وقطع المرافق عن 21 مدبغة أخرى تمهيدًا لإزالتهم.

Advertisements

وفي المنقطة الشمالية، يجري العمل على قدم وساق لإزالة منطقة الحكر القديم العشوائية بحي الشرابية، ونقلت المحافظة السكان وعوضتهم بوحدات سكنية بديلة بمشروع المحروسة (1) بمدينة السلام والتي افتتحها رئيس الجمهورية منذ عدة شهور ضمن المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات الاقتصادية الكبرى لتوفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية، وتأتي عمليات الإخلاء وتسليم المستحقين للوحدات طبقًا لكشوف الحصر المعدة على الطبيعة من قبل، وتسليم خطابات الوحدات والتوجه إلى الأتوبيسات المخصصة لنقل السكان وحقائب الملابس للوحدات الجديدة والمفروشة والمجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، وأزلت المحافظة حتى الأن 37 عقارًا وانتهت من تسكين 194 أسرة.

وفي المنطقة الشرقية، تعمل المحافظة على استكمال العمل في محور ترعة الطوارئ وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، ويجري في الوقت الحالي تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية نقل سكان العشش والحجرات لمشروع أهالينا بمدينة السلام وبلغ عددهم حتى الأن 562 أسرة.

​وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المحور الهام والذي سيربط جسر السويس بالدائري مما يساهم بصورة فعالة في تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.