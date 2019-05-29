أمن القاهرة: ضبط مندوب مبيعات بحوزته ألف خط محمول بدون عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته ألف خط هاتف محمول بدون عقود. تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، خلال حملة أمنية، استهدفت القائمين على بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة أول السلام من ضبط مندوب مبيعات خطوط هواتف محمولة، 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال قيامه ببيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة التابعة لإحدى شركات الاتصالات خارج منافذ الشركة الرسمية. Advertisements وعثر بحوزة المتهم على 1000 خط هاتف محمول بدون عقود. بمواجهته اعترف ببيع الخطوط حيازته لعملائه بدون عقود لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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