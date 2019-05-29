أخبار مصر | مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا واحتياجا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه بموجب هذا الاتفاق فإن وزارة الأوقاف قدمت 200 مليون جنيه، موجهة لـ100 قرية أكثر فقرا في 11 محافظة لتحسين البنية التحتية لهذه القرى وعمل وصلات مياه وصرف صحي ورصف الطرق.

وقال وزير الأوقاف، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإرسال 3 آلاف سجادة من مصنع سجاد دمنهور لتأسيس مساكن الأسر الأولى بالرعاية، كما سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم.