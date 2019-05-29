أخبار مصر | مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، في تنفيذ أولى الدورات التدريبية التى تنظمها مبادرة "بينا" لتعليم أبناء دور الرعاية، الإسعافات الأولية.

صرحت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدورات التدريبية تأتى فى إطار وزارة التضامن الاجتماعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية فى استهداف لـ100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية نطاق عمل مبادرة بينا للتطوع باجمالى 800 أبن وابنة.

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وأشارت الالفى إلى أن الدورات التى ستستمر لمدة شهر والتى يقدمها عدد من متطوعى الهلال الأحمر تهدف إلى إكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق و الكسور والجروح وغيرها، فى إطار السعي إلى تحقيق معايير الجودة بالمؤسسات سٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أولية لكل دار والتى تعتبر الجزء العملى من التدريب.

وأضافت الالفى أنه من خلال ورش العمل النظرية والعملية سيتم التعريف بماهية الإسعافات الأولية والتقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات الإغماء وفقدان الوعي كذلك حالات التشنجات و الكسور والجروح والنزيف والتعرض لضربات الشمس ومعرفه الفرق بين ضربه الشمس والإنهاك الحراري، لسع الحشرات وأصابه العين.

وتأتى "مبادرة بينا" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.