أخبار مصر | نقيب المهندسين: ما تم بملف التعليم الهندسي تطور غير مسبوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: ما تم بملف التعليم الهندسي تطور غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي يعمل بكل جد علي ملف التعليم الهندسي، لافتا ان ماتم من خطوات في هذا الملف غير مسبوق، مشيرا الي الدور الهام لوزارة التعليم العالي في انجاز هذه الخطوات.

وأشار ضاحي في كلمته امام المجلس الاعلي للنقابة في جلسته الاعتيادية، أن وزارة التعليم العالي أعلنت منذ ايام عن ان لايزيد الفارق في القبول بالكليات والمعاهد الخاصة عن 10% عن الجامعات الحكومية وهو قرار نهائي ويتم لاول مره وهذا ماطمح له مجلس النقابة الحالي.

وأضاف نقيب المهندسين أن التطور الثاني غير المسبوق ايضا هو قرار وزارة التعليم العالي بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات وهو انجاز اخر للوزارة واحد اهم النقاط التي طمحت النقابة لتحقيقها بهذا الملف الهام، اما الخطوة الثالثة فهي تقييم المعاهد الهندسية الخاصة، مشيرا إلي أن هذا التقييم سوف يتم علي عدة اسس هامة منها المناهج وعدد الساعات الدراسية واساليب الامتحانات.

وانعقد المجلس الاعلي برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وبحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الامين العام، والمهندس مؤمن شفيق امين صندوق النقابة العامة، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد، والمهندس احمد السيد امين الصندوق المساعد واعضاء المجلس الاعلي للنقابة.