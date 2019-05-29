انت الان تتابع بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الصحة هالة زايد

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.

وأضاف أبو زهاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن صعيد مصر يعاني من أزمات عديدة منذ فترات طويلة، خاصة تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات التي تهدد حياة أهالي الصعيد، وفي ظل تجاهل واضح من المسئولين وفساد مستشري في كل جوانب المنظومة الصحية بمحافظات الجنوب.وأشار إلى أنه لن يتوقف عن المطالبة بمحاسبة المقصرين في