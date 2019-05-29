برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في دمياط

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الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.

وأوضح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 25 ألفا و66 طالبا، حضر الامتحانات 24 ألفا و720 طالبا، ونجح منهم 17 ألفا و834 طالبا. أما الإعدادية المهنية، تقدم 1357 طالبا، حضر منهم 1293 طالبا، ونجح منهم 1030 طالبا، بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة

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