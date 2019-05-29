شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 مسؤولين في «تعليم الغربية» في بالوعة مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، الأربعاء، حبس 3 مسؤولين في مدرسة «بنوفر» الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات، عام مع إيقاف التنفيذ.

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الحكم جاء في ضوء واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي. وشهدت الجلسات الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الـ 3 وتقديمها ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة، والتي أصدرت قرارها السابق.

كانت محكمة جنح كفر الزيات، قررت في أبريل الماضي، حبس مدير المدرسة «إبراهيم. ا» سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة «محمد. ع»، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس «محمد. ح» وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وبراءة «الدسوقي. ي» المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين ووجهت لهم نيابة كفر الزيات، برئاسة إسلام عبد السميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.