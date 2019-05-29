شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 72.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة بنجاح 72.88 % لطلبة النظامي. تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة، حضر 42068 منهم طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر 307 منهم.

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وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف88.46 %، تلتها إدارة ببا بنسبة 77.15 % ، ثم إدارة الواسطى بنسبة 72.89 %، فإدارة ناصر بنسبة 67.93 % ، فيما سجلت إدارة أهناسيا نسبة 67.80 %، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44 % في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47 %.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86 % واللغة الإنجليزية 78 % والدراسات 79%، والرياضيات 89 %، والعلوم 87 %، والحاسب الآلى 93 %، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98 %.

وقدم المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولًا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.