شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 72.8% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة بنجاح 72.88 % لطلبة النظامي. تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة، حضر 42068 منهم طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر 307 منهم.
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف88.46 %، تلتها إدارة ببا بنسبة 77.15 % ، ثم إدارة الواسطى بنسبة 72.89 %، فإدارة ناصر بنسبة 67.93 % ، فيما سجلت إدارة أهناسيا نسبة 67.80 %، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44 % في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47 %.
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86 % واللغة الإنجليزية 78 % والدراسات 79%، والرياضيات 89 %، والعلوم 87 %، والحاسب الآلى 93 %، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98 %.
وقدم المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولًا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بني سويف يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 72.8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.