شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية «كويتية» لـ ٤٠٠ أسرة بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار النشاط الخيري لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، شهدت قرية «بني مجدول» في مدينة كرداسة احتفالا بتوزيع مستلزمات غذائية تتضمن احتياجات شهر رمضان لـ 400 أسرة بالقرية، يستفيد منها الأرامل والمطلقات والمرضى.

وقال سفير الكويت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، إن هذه الفعاليات تأتي في نطاق الأعمال الإنسانية، وروح الأخوة والمحبة والتضامن التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر والكويت، مُوضحًا أنه ستكون هناك مناسبات مقبلة مماثلة في محافظة الفيوم عقب عيد الفطر المبارك، حيث سيتم توفير متطلبات زواج 20 فتاة.

إضافة إلى توزيع 15 بقرة عشراء على الأسر المستحقة، و15 كشكا والمساهمة في إعمار 20 بيتا في عدد من قرى المحافظة.

مساعدات غذائية لـ٤٠٠ أسرة بكرداسة

مساعدات غذائية لـ٤٠٠ أسرة بكرداسة