شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: «بينا مصر بكرة أحلى» تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي «مبادرة بينا مصر بكرة أحلى» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري في تنفيذ أولى الدورات التدريبية التي تنظمها مبادرة بينا لتعليم ابناء دور الرعاية الإسعافات الأولية.

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وصرحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدورات التدريبية تاتى في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية في استهداف لـ 100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية نطاق عمل مبادرة بينا للتطوع باجمالى 800 ابن وابنه. وأشارت الالفى إلى أن الدورات التي ستستمر لمدة شهر والتي يقدمها عدد من متطوعى الهلال الأحمر تهدف إلى إكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق والكسور والجروح وغيرها وفي اطار السعي إلى تحقيق معايير الجودة بالمؤسسات سٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أوليه لكل دار والتى تعتبر الجزء العملى من التدريب.

وأضافت أنه من خلال ورش العمل النظرية والعملية سيتم التعريف بماهية الإسعافات الأولية والتقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات الإغماء وفقدان الوعي كذلك حالات التشنجات والكسور والجروح والنزيف والتعرض لضربات الشمس ومعرفه الفرق بين ضربه الشمس والإنهاك الحراري، لسع الحشرات وإصابة العين.

وتأتى «مبادرة بينا» إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي «CIB» عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.