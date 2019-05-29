شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية تحتفل بعيدها الخامس والثمانين على انطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الاذاعة المصرية غدا الجمعة 31 مايو، بعيدها الخامس والثمانين الموافق للحادي والثلاثين من مايو من كل عام وهو اليوم الذي انطلق فيه البث الرسمي للإذاعة المصرية عام 1934 م بصوت أحمد سالم الذي سمعه الجمهور وهو ينطق الشعار الرسمي للإذاعة المصرية عندما قال: «هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية» وسط احتفال كبير أقيم وقتها احتفالاً ببداية البث.

وقال محمد نوار، رئيس الاذاعة المصرية، إلى أن الإذاعة تحتفل بعيدها هذا العام وهي تمضي واثقة إلى الأمام رغم شراسة المنافسة مع الوسائل الإعلامية الأخرى، إلا أن الإذاعة استطاعت أن تتجدد بل وتوظف وتستفيد من الوسائل المنافسة كالتليفزيون والفضائيات و«السوشيال ميديا».

وأشار رئيس الإذاعة إلى ان شبكة الشباب والرياضة تقدم مجموعة من البرامج والفترات منها: من علوي للشريفين إحنا رايحين على فين، والإذاعة المصرية في رمضان حول أشهر ما قدمته الإذاعة في هذا الشهر الكريم على مدار تاريخا وفترة: من سجلات الإذاعة «حول ثورة يوليو وحر العدوان الثلاثي على مصر وصولاً إلى نصر أكتوبر المجيد. كما تقدم شبكة الإذاعات الموجهة مجموعة من البرامج بمختلف اللغات ومنها البشتو والأردو والهاوسا والفولاني ومن هذه البرامج صوتك على راديو القاهرة، وبانوراما ثقافية.

وتقدم شبكة صوت العرب فترة مخرج الروائع، من يخدم الفن الإذاعي، وفترة 5 ش الحبايب مع النجوم في مجال الفن. كما تقدم شبكة الإقليميات احتفالية خاصة من خلال إذاعاتها الإقليمية الاحدى عشرة المنتشرة، وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية بالعيد الخامس والثمانين للإذاعة المصرية من خلال باقة من البرامج والفترات والتهاني التي تذاع على مدار اليوم.

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وعن شكل الاحتفالية تقول سناء سليم رئيس شبكة الإذاعات الموجهة انه سيتم تقديم برامج تذاع على مختلف الخدمات وباللغات المختلفة التي سيتم البث بها، ومن هذه البرامج برنامج بانوراما ثقافية، ستديو القاهرة، دائرة المعارف صورة مصرية، نادي المستمعين، ذاكرة الأيام لقاء الأحبة، أنا المصري، بالإضافة إلى مجموعة من الأحاديث الخاصة مع بعض اعلام الميكروفون

وتحتفل شبكة القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، من خلال إذاعة مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة والأحاديث المباشرة مع كوكبة من كبار العلماء والمشايخ، ويقول د. حسن مدني المشرف على شبكة القرآن الكريم انه سوف تذاع مجموعة من التلاوات القرآنية النادرة لكبار المشايخ ومنهم الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ أبوالعنين شعيشع وغيرهم.

وأضاف المشرف على شبكة القرآن الكريم انه سيتم إذاعة مجموعة من الأحاديث لكبار الائمه من المشايخ ومنهم محمود شلتوت د. محمد عبدالله دران، محمد عبدالله ماضي، الشيخ حسن مأمون، الدكتور احمد حسن الباقوري والدكتور عبدالحليم محمود. كما تذاع مجموعة من البرامج والفترات الخاصة منها كتابات اسلامية، الأسرة والمجتمع وغيرها.

وتحتفل شبكة الشرق الأوسط بعيد الإذاعة من خلال خطة برامجية تشمل مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج منها: فترة «اللي ماسمعش يسمع» وتستعرض الفترة بعض المقاطع الصوتية لاشهر البرامج الاذاعية لتعريف الأجيال الجديدة بها، فترة اللهم اني صائم لقاءات مع كبار المذيعين حول ذكرياتهم ومنهم صالح مهران، فهمي عمر، نبيله مكاوي، ومني المنياوي، وفترة سوبر ستار مع رئيس الإذاعة محمد نوار حول تطوير الإذاعة كمنافس قوي للوسائل الإعلامية الأخرى، ومساء الفوازير ونجوم وذكريات وعاشت الأغاني حول أشهر المطربين الذين تم اعتمادهم بالإذاعة ومنهم أم كلثوم وفريد وحليم وغيرهم.

وتحتفل شبكة البرنامج العام من خلال تقديم مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة منها الفترة المفتوحة صباح الخير يا رمضان وتحاور نجوم الميكروفون ومنهم عمر بطيشه – هاله الحديدي – ايناس جوهر، كما تستضيف فقرة عازم ولا معزوم الإذاعي الكبير فهمي عمر بالإضافة إلى إذاعة باقة من الاغنيات التي نؤصل لمسيرة الإذاعة المصرية ودورها مثل عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم وفريد الاطرش وغيرهم. كما تقدم البرامج الخاصة برنامجين خاصين الأول بعنوان صوت بلدنا بطولة نادية رشاد، أشرف عبدالغفور وجمال إسماعيل، والتاني بعنوان تاريخ الإذاعة المصرية اعداد وتقديم عمر بطيشة.