شكرا لقرائتكم خبر عن «العلميين»: تجميد عضوية 8.. وإحالة ٦ للتحقيق لمشاركتهم في محاولة اقتحام النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة المهن العلمية، الأربعاء، تجميد عضوية 8 أعضاء المجلس، لاشتراكهم في محاولة اقتحام مقر النقابة بالألفي، ومشاركتهم في مشادات كلامية مع بقية الأعضاء، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات وعرض نتائجها على مجلس النقابة العامة

والأعضاء المجمدة عضويتهم هم: أحمد عبد الخالق، رئيس فرع بني سويف، محمد حسن العجل، وكيل فرع قنا، ثروت حسن سيد الدالي، أمين صندوق فرع قنا، عباس محمود يوسف إبراهيم، أمين فرع القليوبية، عليان عبد الوهاب، رئيس فرع قنا، تيتو حبيب رئيس فرع سوهاج، أبو الوفا بركات، رئيس مكتب العاشر من رمضان، جمال متولي عضو مجلس شعبة الإدارة العلمية.

وبموجب القرار سيتم منعهم من دخول مقار النقابة، على أن تقوم هيئة المكتب بمخاطبة الفروع المذكور أعضائها في الواقعه لإعلامهم رسميًا واتخاذ اللازم حول متابعة تنفيذ قرار المجلس.

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وأحيل 6 علميين من خارج المجلس إلى التحقيق أيضًا، لمشاركتهم بتلك الأحداث، هم: محمود مهنى، محمد شرف الدين، أحمد سعيد، محروس أفندي، أحمد الصغير، عبد الناصر أبو زهرة، بالإضافة إلى عدم السماح بالدخول من باب الإدارة بمقر النقابة إلا لأعضاء مجلس النقابة العامة والموظفين، فتح باب خدمة الأعضاء فى المواعيد الرسمية لخدمة جموع العلميين.

وقال مجلس نقابة العلميين، في بيان صحفي، إن الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب السابق، تم سحب الثقة منه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12 أبريل الماضي، وأيده حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12 مايو 2019.

وعلى جانب آخر، استنكر مجالس عدد من النقابات الفرعية تعامل هيئة مكتب النقابة العامة مع الأعضاء الذين ذهبوا بدعوة رسمية لحضور اجتماع للنقابة، مؤكدين رفضهم لما آلت إليه الأمور داخل النقابة، وغلق مجلس النقابة للمقر في وجه الأعضاء، مختتمين بالتأكيد على أن النقابة ومقاراتها ليست حكرًا على أحد.

وكان الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة العلميين، قال إن الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين السابق، جدد محاولته لاقتحام مقر النقابة، للمرة الثانية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع للمجلس، لبحث ملفات أعضاء النقابة.