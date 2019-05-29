شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة لمخالفتهما القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إيقاف نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لزاول أسباب الإيقاف.

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وأوضح الوزير، أنه تم إيقاف شركة «اسراء الخليج» ترخيص رقم (1150)، و«الطنطاوي» ترخيص رقم 1106، وذلك لحين توفيق الأوضاع.

وقال «سعفان» إنه في نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركة «رواد الخليج»، و«الضمان»، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأشار «سعفان»، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.