شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يُنهي خدمة رئيس «القاهرة للعبارات» ويعيد هيكلة الشركة بسبب الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس كامل الوزير وزير النقل إعادة هيكلة شركة القاهرة للعبارات بعد ١١عاما من التشغيل، بسبب فشل الشركة في تحقيق أرباح منذ تأسيسها في ٢٠٠٨ وزيادة الخسائر على الرغم أن العبارتين هدية من المملكة العربية السعودية عقب حادث غرق العبارة السلام ٩٨ في فبراير ٢٠٠٦.

واتخذ وزير النقل مجموعة من الإجراءات العاجلة في مقدمتها إنهاء خدمة اللواء شريف الخرش رئيس مجلس إدارة الشركة ووضع هيكلة الشركة تحت إشراف الوزير مباشرة، كما أصدر توجيهات بنقل مقر الشركة من الإسكندرية إلى سفاجا.

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وكشفت مصادر مطلعة أن المهندس كامل الوزير وجه انتقادات شديدة لمجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه معهم الاسبوع الماضي، وذلك بسبب فشل العبارتين تحقيق أرباح، وأيضا عدم وجود خطة واضحة وزيادة استثمارات الشركة وشراء مركب جديدة بالإضافة إلى العبارتين. كما وجه وزير النقل عدد من الملاحظات في مقدمتها الأرباح التي تم توزيعها على مجلس الإدارة، والتي بلغت ٢٠٠ ألف جنيه لرئيس مجلس الإدارة على الرغم من عدم وجود أرباح.

وأضافت المصادر، أن المهندس كامل الوزير طلب تفسير حول إنشاء مقر إدارة الشركة في الإسكندرية على الرغم أن العبارات تعمل على خط (سفاجا والغردقة وضبا السعودي)، وطلب من إدارة الشركة تجهيز مقر سفاجا ليكون المسؤول عن إدارة العباراتين بدلا من مقر الإسكندرية المؤجر.

وكشفت المصادر، أن وزير النقل يدرس في السيرة الذاتية لعدد من المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة وأيضا هيكلة الشركة والجمعية العمومية، ووضع الوزير استراتيجية قصيرة الأجل بتحقيق أرباح، وخطة متوسطة لشراء مركب جديد في إطار خطة الدولة لإنشاء أسطول تجاري بحري وتكون قاعدته شركة القاهرة للعبارات. وأضافت المصادر، أن وزير النقل قال لمجلس الإدارة «عبارتين هدية ولا تحقق مكاسب والدولة تتحمل اهلاكهم سنويا».

يذكر أن وزارة النقل أسندت إدارة وتشغيل العبّارتين «القاهرة» و«الرياض» إلى شركة القاهرة للعبّارات، وذلك بنظام الإيجار مقابل 12 مليون جنيه سنويا، إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الوزارة حتى تراكمت عليها الديون، كما أنه لم يتم إنهاء الخلاف حول مصاريف تأسيس الشركة وتجهيز العبّارتين للإبحار عقب إهداء السعودية لهما لمصر حتى اليوم .