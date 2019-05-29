شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: التصديق على 1351 عقدا وتأشيرة عمل بالإمارات خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، على 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل بالإضافة إلى تفويض لـ 5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب.

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أعلن ذلك وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عقب تلقيه تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ما تم تحقيقه خلال أبريل الماضي من إنجاز في توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين بالإمارات.

وأشار الوزير إلى أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقى 22 شكوى من العمال المصريين، تم حل 9 شكاوي منها بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوي للقضاء، ومازالت هناك 10 شكاوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفساراً من خلال المكتب مباشرة، وعمل 11 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوي المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل اسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي للممارسة العمل وحل الشكاوي العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوي العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.