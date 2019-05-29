شكرا لقرائتكم خبر عن الفانوس الخرز السيناوى يتفوق على الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استطاعت السيدات السيناويات في المنازل تحقيق نجاح وتفوق كبير بالفانوس الخرز على الفانوس الصينى المستورد حيث تميز الفانوس الخرز برخص سعره وجودته وألوانه المبهجة فأقبل عليه الجميع لشراءه وتركوا الفانوس الصينى وانتشر الفانوس الخرز السيناوى في المحلات والمكتبات.

وقالت ليلى محمد بيومى من السيدات العاملات في تصنيع المشغولات الخرز انها ربة منزل وتلقيت تدريب في مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء على تصنيع المشغولات الخرز وبدأت تصنع في منزلها وتعرض المشغولات في المعارض حتى لاقى اعجاب المواطنين. وخاصة فانوس رمضان.

وأشارت السيدة رؤيات نوح انها تستعد لتصنيع مشغولات تناسب كل المناسبات مشيرة إلى أنها قبل انتهاء شهر رمضان قمنا بتصنيع بونبونية العيد والعاب الاطفال ومن بينها اسبونش بوب واوضحت ايمان ميسرة من العاملات في تصنيع المشغولات الخرز أنهم يواجهون صعوبات التسويق وشراء الخرز بأسعار مرتفعة مطالبة بتخصيص سيارة للتسويق لجميع السيدات وكذلك معرض دائم للمشغولات الخرز.

وأكدت لمياء البكرى أن الفانوس الخرز كان الأفضل هذا العام حيث أنه جودة عالية يستمر لمدة سنوات وطالبت بدعم صناعة الخرز والمشغولات اليدوية بجنوب سيناء.

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