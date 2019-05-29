انت الان تتابع طلاب أولى ثانوي سعداء بامتحان التاريخ..و«أمهات مصر» يعترض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب الصف الأول الثانوي

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "التاريخ" إلكترونيا عبر جهاز "التابلت"، حيث أكد الطلاب عقب خروجهم من اللجان، أن الامتحان تضمن 17 سؤالا ما بين اختيار من متعدد وأسئلة مقالية. وأشار الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة عدا بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة المقالية بها بعض الصعوبات، مؤكدين أن الامتحان في مجمله "متوسط" من حيث الصعوبة، وفي مستوى جميع الطلاب، كما يعتمد على الفهم. وأوضح الطلاب أنهم لجأوا للكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض الأسئلة.

من جانبها، قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك اختلافا في مستوى نماذج امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد. وأشارت "عبير"، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك نماذج لامتحان مادة التاريخ جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما هناك نماذج أخرى جاءت

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