مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

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تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الطموح التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الإفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي والذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة إفريقيا. من جهته، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الطموح التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الإفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي والذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة إفريقيا. Advertisements

من جهته، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية تؤكد استمرارها في تطوير شبكة خطوطها لا سيما في القارة السمراء من خلال إضافة المزيد من النقاط الجديدة والمزيد من الترددات إلى العديد من النقاط بالقارة بما يسمح لنا بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركة. ويأتي الإعلان عن تشغيل رحلات أبيدجان تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لبطولة الأمم الإفريقية – مصر 2019 بصفتها ناقلا رسميا للبطولة يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة في مصر.

ومن جانبه أكد الطيار حسن الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن "الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا بالربط مع أكرا يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتبارا من يوم 20 يونيو المقبل بطراز البوينج B737-800 والتي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال ومقاعد أكثر اتساعًا بالدرجة السياحية".

ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء البدء في حجز تذاكرهم إلى أبيدجان اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.

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