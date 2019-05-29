شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية سهلي ورك زودي؛ بمناسبة العيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالعيد القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.