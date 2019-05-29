شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.14% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018، بنسبة 72.14%.

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من جانبه، أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية 25 ألف و66 طالب وطالبة، حضر منهم الإمتحانات 24 ألف و720، ونجح منهم 17ألف و834 طالب وطالبة، أما الإعدادية المهنية تقدم 1357 طالب وطالبة، حضر منهم 1293 طالب وطالبة، ونجح منهم 1030 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100%.

وقد أكد سويلم، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 10 من الطلاب والطالبات، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كتالي: (الزرقا، فارسكور، السرو، الروضة، دمياط الجديدة، كفرسعد، دمياط، كفر البطيخ، ميت أبوغالب، عزبة البرج).

وفي سياق متصل، أعربت المحافظ عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم للمنظومة التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.