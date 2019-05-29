شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد‎ ونسبة النجاح 84.9 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 84.9%.

وقدم الزملوط التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين متمنياً لهم دوام التفوق، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة اشكال الدعم للمنظومة التعليمية وذلك من خلال العمل على رفع كفاءه القائمين على العملية التعليمية وكذلك رعاية وتشجيع الطلاب المتفوقين، مشددا بضرورة إقامة الأنشطة الصيفية المختلفة بجميع المدارس من خلال خطة تشمل كافة الأنشطة، وذلك لاستثمار أوقات الطلاب في ممارسة أنشطة هادفة وبناءه تعود بالنفع عليهم وعلي مجتمعهم، وكذلك تساهم في اكتشاف الموهوبين منهم والعمل على صقلها.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 4288 طالب وطالبة حضر منهم 4263، فيما نجح منهم 3622 طالب وطالبة.

وأضاف التداوي بأنه بتحليل النتيجة حصلت إدارة باريس التعليمية على المركز الأول بنسبة 91.6% والمركز الثاني من نصيب إدارة الداخلة بنسبة 90.6% والمركز الثالث لإدارة بلاط بنسبة 89.7% والمركز الرابع لإدارة الخارجة بنسبة 82.8% والمركز الخامس لإدارة الفرافرة بنسبة 72.3%.