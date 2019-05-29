شكرا لقرائتكم خبر عن «العاملين بالقطاع الخاص» تطالب بصرف رواتب عمال المواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، محافظ القاهرة بصرف رواتب عمال المواقف الملحقين على الأحياء أسوة بزملائهم بموقف عبود أو بالأحياء.

وقال خليفة، في بيان، إن محافظ القاهرة أصدر قرار رقم (2509 لسنة 2019) بإلحاق 67 عامل من العاملين بإدارة مواقف الأقاليم بموقف السلام إلى الأحياء بمحافظة القاهرة، على أن يعتمد صرف رواتبهم من الأحياء الملحقين عليها بقرار المحافظ، وبرغم من أن جميع عمال الأحياء على مستوى المحافظة قاموا بصرف راتب شهر مايو إلا أن الـ67 عامل تم تأخير رواتبهم إلى ما بعد العيد بالرغم من أنه تم تقديم استمارة 50 الخاصة بالصرف من الأحياء إلى المحافظة.

وطالب خليفة بناء على ذلك المحافظ بصرف رواتب هؤلاء العمال وتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه هؤلاء العمال وأسرهم في تلبية احتياجاتهم من سلع وخدمات في ايام العيد وما يترتب على عدم صرف المرتبات عليهم وعلى أسرهم من آثار سلبية.