شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث تنمية الزراعة محافظ الوادي الجديد.. ويتفقد شرق مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في مقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها.

وأوضح شعراوي أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض مقترحات رفع كفاءة الطرق واستغلال الأراضي، مشيرًا إلى أهمية تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد، لا سيما من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور بما يعمل على استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضًا متابعة ملف تقنين الأراضي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ علي موارد الدولة، لافتاً أنه تم بحث موقف طلاء المنازل بمراكز ومدن المحافظة والطرق الرئيسية بها لإعادة الشكل الحضاري المميز لها، وتوحيد الألوان لكافة واجهات المنازل تنفيذًا لقرارات مجلس المحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد.

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في سياق آخر، تفقد اللواء محمود شعراوي حى شرق مدينة نصر، بحضور المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أعمال رفع الكفاءة والتوسعة لشارع الوفاء والأمل المؤدي لمدينة نصر، والإجراءات التى قامت بها المحافظة لرفع القمامة والمخلفات ورفع كفاءة الشارع وتوسعته.

كما تفقد أعمال التشجير، حيث تم زراعة حوالي 500 شجرة في نطاق الحي، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية التابعة للحي.

وشدد الوزير خلال الجولة بضرورة رفع أية إشغالات موجودة فى الحى والتى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين أولاً بأول .

ووجه بالاستمرار فى تحسين مستوى كافة الخدمات التى يقدمها الحى للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ، وأهمية التواصل المستمر مع كافة سكان الحى للاستماع الى شكواهم وحلها بصورة سريعة.