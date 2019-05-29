شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 72.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 72,5 %.

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وجه المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وكلف مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة من الآن للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والاطمئنان على سلامة المباني المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية.

وطالب محافظ أسوان بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال العام الدراسي القادم لتحقيق نتائج أفضل ، مؤكداً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة التربية الخاصة والدمج التي نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضي.