شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، آليات التعاون العلمي في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وخاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والاستشعار عن بعد.

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات، الأربعاء، على أن مصر لديها برنامج متكامل للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، بدءًا من إنشاء مدينة الفضاء، وتأسيس وكالة الفضاء المصرية، وإصدار قانون الفضاء وتشكيل مجلس إدارة هيئة الفضاء، وانتهاء بحصول مصر على استضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن مصر تتطلع لتحقيق أقصى استفادة في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في القارة الأفريقية، وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية داخل القارة.

وأوضح «عبدالغفار»، إنه في هذا الإطار تسعى مصر لعقد شراكات تعاون مع الدول المتميزة في هذا المجال، ومنها الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، وخاصة في تجربة التعاون في إطلاق قمر النايلسات.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية، بالإضافة إلى بحث الطرفان إمكانية عقد اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لأبحاث الفضاء في فرنسا، ووكالة الفضاء المصرية لتأسيس مركز متخصص لتكنولوجيا الفضاء، وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى تصميم وتصنيع مكونات القمر الصناعي بالكامل.

وأضاف «عبدالغفار»، وكذلك يشمل الاتفاق إطلاق برامج تدريبية، وبرامج محاكاة، وتقديم المساعدة الفنية لفريق العمل الخاص بوكالتي الفضاء المصرية والأفريقية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي استعداد فرنسا لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، ومنها لكافة الدول الأفريقية، مشيرًا إلى دور مصر الكبير في خدمة قضايا التنمية في أفريقيا، لافتًا إلى أن استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في نقل خبراتها في مجال الفضاء لباقي دول القارة.

وعلى جانب آخر، تناول اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، من حيث التجهيزات العلمية والإدارية.

حضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور إسلام أبوالمجد، مستشار الوزير للشؤون الإفريقية، والدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء