شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تحصد 6 جوائز دولية ومحلية في «العلوم والهندسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية 6 مراكز متقدمة في مسابقات دولية ومحلية أقيمت مؤخرًا في العلوم والهندسة بجانب مشاركته في تحكيم مسابقات علمية في مجال الروبوت.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية في بيان، الأربعاء، فوز طلاب المركز بجوائز عن 4 مشروعات في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، الذي أقيم خلال مايو الجاري في فينكس بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، منهم الطالب سعد مخال منقاريوس من مدرسة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الثانوية بجائزة مقدمة من شركة أوراكل بقيمة 5 آلاف دولار للتميز في فئة برامج النظم، وذلك عن مشروع «نحو التعليم».

كما حصل مشروع «تحسين التكنولوجيا الحيوية للطحالب» للطالب روماني أشرف تامر، من المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة ببورسعيد على المركز الرابع في الجوائز الكبرى، فئة الكيمياء الحيوية، وفاز مشروع «صفر نقطة مهدرة» للطلاب عبدالرحمن محمد حنفي وسلمى فوزي لطيف، من مدارسSTEM بالإسكندرية، بالمركز الثاني في الجوائز الكبرى، فئة الهندسة البيئية.

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وفي فئة الجوائز الخاصة، حصل كل من فارس علاء فتحي وجنة الله عاطف خضر من مدارسSTEM بالإسكندرية على جائزة مقدمة من شركة يونايتد تكنولوجيز بقيمة 3 آلاف دولار لكل طالب مقدمة في شكل أسهم في شركة UTC، وذلك عن مشروع «غشاء جديد لتطبيقات تضميد الجروح».

وأضاف البيان أن مركز القبة السماوية العلمي فاز أيضا بجائزتين في مسابقة “First Lego League” للكبار التي أقيمت بالجامعة البريطانية، من خلال فريق «بابجي» الذي فاز بالمركز الأول في مهارات التقديم، كما فاز فريق «الزمكان» بجائزة خاصة.

كانت مسابقة هذا العام حول موضوع «الفضاء»، حيث تعمل الفرق على حل المشكلات التي تواجه رواد الفضاء أثناء رحلتهم في الفضاء الخارجي، كإعادة تدوير بقايا الطعام، وتوفير الطاقة اللازمة. وتكمُن المهمة المُسّنَدة إليهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المطروحة، أو استخدام نفس الحلول التي تم اللجوء إليها سابقًا ولكن بتطبيقها بشكل مختلف.

وأشار بيان المكتبة أن مركز القبة السماوية شارك في تحكيم مسابقة RoboCup Junior، والتي أقيمت في معهد تكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية، والتي أقيمت بهدف رئيسي هو تطوير فريق Robot Soccerبحلول عام 2050، ليكون قادرًا على الفوز على أبطال الفريق البشري في كأس العالم FIFA في السنوات المقبلة.

وتعد هذه المسابقة مبادرة تعليمية تهدف إلى دعم فعاليات الروبوت المحلية والإقليمية والدولية للطلاب الصغار، وهي مصممة لتقديم RoboCup لأطفال المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك الطلاب الجامعيين الذين ليس لديهم الموارد اللازمة للمشاركة في بطولات الدوري المتقدمة.