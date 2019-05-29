شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي: 7 محافظات تحتاج خطة إنقاذ لمشروعات الاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور علاء الدين عيسى، أستاذ ورئيس مجلس قسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، الخبير الدولي في الاستزراع السمكي، من تدهور مشروعات الاستزراع السمكي في 7 محافظات تطل على مسطحات مائية وعدد من البحيرات المائية، ما انعكس على ارتفاع معدلات نفوق الأسماك، مطالبًا الحكومة بالتدخل الفوري لمواجهة هذه المشكلات التي يعاني منها مربو الأسماك في هذه المحافظات لضمان زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وحماية منتجي الأسماك في هذه المشروعات.

وطالب «علاء الدين» الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجيه نحو قيام وزارة الزراعة ومجلس النواب بوضع آليات تضمن تكليف الأطباء البيطريين بالمحافظات المختلفة، بحيث يكون هناك عدد منهم داخل قطاعات الاستزراع السمكي والمزارع السمكية، وتفعيل الدور الإرشادي للطب البيطري فى مجال الاستزراع السمكي من خلال كليات الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين.

وقال إن تحليل وضع المزارع السمكية فى قطاعات مختلفة فى مصر ودراسة ومتابعة متأنية للأوضاع بمزارع الأسماك البحرية والعذبة فى أكبر تكتلات لإنتاج الأسماك فى محافظات دمياط وكفر الشيخ ومنطقة القناة والفيوم والشرقية وبعض المزارع بالبحيرة والظهير الصحراوي لأعوام عديدة يؤكد استمرار ظاهرة استمرار النفوق الجماعي لقطعان الأسماك بتلك المحافظات بدون تدخل من الحكومة.

وأضاف «علاء الدين» أن مؤسسات الدولة للاستزراع السمكي رفعت أيديها عن هؤلاء المُربين المكافحين، رغم ارتفاع كلفة عملية الاستزراع من خامات وأعلاف وخدمات وأعباء رهيبة عليهم، انعكست على ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق المصرية، بينما يشعر المستهلك بانفلات حاد في أسعار الأسماك، رغم عدد المزارع المهول بكل هذه المحافظات.

وتابع رئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة القاهرة أن ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة المتعمقة من كل النواحي، التي قد تكون من قريب أو بعيد سببًا مباشرًا أو غير مباشر لهذه الكارثة سواء أسبابًا بيئية أو أخطاء فى التربية أو ممارسات خاطئة وعدم وجود منظومة صحيحة للأمان الحيوي وفقدان أى فكر علمي سليم للتعامل مع مشاكل تلك المزارع.

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وأوضح «علاء الدين» أن الأسباب العامة لتدهور صناعة الاستزراع السمكي تتلخص في عدم وجود إرشاد بيطري فى قطاع الاستزراع السمكي على مستوى القطر المصري كله، ووجود فوضى عارمة فى بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية والمطهرات فى هذا القطاع، حيث تتداولها وتبيعها مجموعة من التجار وآخرون غير بيطريين.

وكشف أن هذه الفوضى نشرت كل ما لا يتخيله عقل من أدوية ممنوع استخدامها دوليًا للأسماك داخل المزارع المصرية بغزارة ووجود أنواع من المضادات ممنوعة فى قطاع الأسماك، وتم نشر هذه المضادات بوصفات من غير المتخصصين من الذين فتحوا مكاتب تحت أسماء مختلفة، واستعان المتورطون في فوضي بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أخذوا من «فيس بوك» منابر لنشر سمومهم وجهالتهم والفوضى العارمة والضحك على المزارعين المساكين والاتجار فيما يضر قوتهم ولا يفيدهم للأسف.

وأشار الأستاذ بكلية طب بيطري القاهرة إلى غياب دور الجامعة كأكبر مؤسسة بحثية يمكنها أن تجد حلولًا طويلة الأمد لهذه الأزمة الخطيرة بناء على دراسات ومشروعات بحثية تدرس جذور هذه المشكلة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على هذا القطاع، لافتًا إلي غياب دور الشركات الكبيرة العاملة فى قطاع الأعلاف والأدوية البيطرية والمستحضرات الحيوية فى دعم مشروعات حقيقية لمساعدة هؤلاء المزارعين فى حل تلك المشكلة.

وشدد علي تدنى الدعم المادي والإداري والمعنوي لأقسام أمراض الأسماك بالجامعات المصرية، وهى الجهات الوحيدة المتخصصة والمعنية بحل هذه الكارثة، ما ينعكس على تدنى دورها فى المشاركة المجتمعية لحل تلك المشكلة سواء بالإرشاد البيطري والبحث العلمي، فضلًا عن عدم وجود قوافل بيطرية لتلك المزارع كمثيلتها فى قوافل الحيوانات الكبيرة والدواجن.

وأكد أهمية محاربة فوضى بيع الأدوية البيطرية والمستحضرات الحيوية فى هذا القطاع بغير المتخصصين واقتصارها فقط على البيطريين وبترخيص رسمي من النقابة والجهات المسؤولة، مطالبًا مجلس النواب بإصدار قانون بتجريم كل مَن يعمل أو يدَّعى أو يمارس مهنة طبيب أمراض الأسماك تحت أى اسم، وهو من غير البيطريين او المتخصصين.

ولفت الخبير في علوم الأسماك إلي ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لرفع مستوى المزارعين فى إدارة مزارعهم بصورة سليمة، وطباعة بورشورات ومطويات من خلال النقابة أو الكلية لأهم المشاكل فى هذا القطاع وكيفية التغلب عليها وتوزيعها مجانيًا أثناء القوافل البيطرية لمزارعهم، وعمل مجلس أعلى للإرشاد البيطري فى مجال الأسماك برئاسة نقيب البيطريين، وعضوية رئيس هيئة الثروة السمكية ونائب وزير الزراعة وعضوية رؤساء أقسام أمراض الأسماك المعنيين فى هذا القطاع وبعض رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية والمستحضرات والأعلاف العاملة فى مجال الأسماك.