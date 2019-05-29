شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ضاحي: ما تم من خطوات بملف «التعليم الهندسي» تطور غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي يعمل بكل جد على ملف التعليم الهندسي، لافتًا إلى أن ما تم من خطوات في هذا الملف «غير مسبوق»، مشيرًا إلى الدور المهم لوزارة التعليم العالي في إنجاز هذه الخطوات.

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وأشار «ضاحي»، في كلمته أمام المجلس الأعلى للنقابة في جلسته الاعتيادية، إلى أن وزارة التعليم العالي أعلنت منذ أيام عن ألا يزيد الفارق في القبول بالكليات والمعاهد الخاصة على 10% عن الجامعات الحكومية، وهو قرار نهائي، ويتم لأول مرة، وهذا ما طمح له مجلس النقابة الحالي.

وأضاف نقيب المهندسين، في بيان صحفي، أن التطور الثاني غير المسبوق أيضًا هو قرار وزارة التعليم العالي بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهو إنجاز آخر للوزارة وإحدى أهم النقاط التي طمحت النقابة لتحقيقها في هذا الملف المهم.

وتابع أن الخطوة الثالثة هي تقييم المعاهد الهندسية الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سوف يتم على عدة أسس مهمة، منها المناهج وعدد الساعات الدراسية وأساليب الامتحانات، وجاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، والذي حضره أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس.