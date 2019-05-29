شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب ينظم مسابقة «أقوى رجل» في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز شباب المدينة بحى الأربعين بمحافظة السويس، برئاسة المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس الإدارة، مسابقة بعنوان أقوى رجل في السويس بمقر المركز.

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شارك في المسابقة نحو 15 لاعبا من رفع الأثقال وألعاب القوى، برعاية حزب مستقبل وطن، بحضور عوض أبو الحسن، أمين قسم الأربعين بحزب مستقبل وطن بالسويس، وأميرة أحمد مدير المركز، والكابتن جمال حسب النبى وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس الأسبق، والكابتن كمال فريد الرئيس الشرفى المركز وسليمان حجاب مشرف البطولة.

بدأت المسابقة بتلاوة القرآن الكريم، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، بقيادة الفنان خالد كمال وعرض لفرقة الجمباز بالمركز، تتكون المسابقة عن قيام اللاعبين بسحب من أسفل يبدأ من 170 كيلو ودفع الكوتش يزن 200 كيلو ولعب بالكوتش الضغط.

واختتمت المسابقة بتكريم الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاثة، حيث فاز بالمركز الأول عمرو أحمد حلمى والمركز الثانى عماد نجيب والمركز الثالث محمود خليل، وتم تكريم 10 لاعبين من قدامى الألعاب الفردية وألعاب القوى.

مركز شباب ينظم مسابقة «اقوى رجل» في السويس