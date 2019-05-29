شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة إلى بلغاريا للمشاركة بمؤتمر «الاستثمار في السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة، فجر اليوم، متوجهة إلى دولة بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحة Investing in Tourism Sustainability Conferance (ITSC الذي سينعقد خلال يومى ٣٠ و٣١ مايو الجاري بمدينة فارنا البلغارية، وذلك بدعوة من وزيرة السياحة البلغارية السيدة نيكولينا انجلكوفا.

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وقبيل المغادرة أكدت المشاط على أهمية المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر كونه يعد منصة لالتقاء متخذي القرار ووزراء السياحة من مختلف الدول، وفرصة لبحث فرص الاستثمار السياحى، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة للابتكار في مجال السياحة، وهو ما يتضمنه المحور الخامس في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة ومنها الاهتمام بالابتكار والتحول الرقمى في قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال السياحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة على حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لافتة إلى زيارة رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في مارس الماضي، والتي استقبله فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من أهم نتائجها الاعلان عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك.