شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: ما ننعم به من أمن لم يكن ليتحقق لولا تضحيات الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتزاز جهاز الشرطة وافتخاره بأبنائه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لـ«نحيا بعزة وكرامة»، مشدداً على أن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال.

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جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، وذلك بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

ووجه «توفيق» التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن سعادته للقاء الأسر والأبناء، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على استمرار التواصل مع أسر الشهداء بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة، وارتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار، وما قدموه لأجل رفعة وطنهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة، ممتنين بما تقدمة وزارة الداخلية من رعاية واهتمام لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.

وزير الداخلية يشارك في مأدبة إفطار أسر الشهداء والمصابين