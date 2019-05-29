شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات العمل بقلعة قايتباى بالإسكندرية بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، أنه سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساءً، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وحتي نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح متولى، أن ذلك يأتي عقب موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بهدف الحرص على إتاحة مزيد من الوقت حتي يتمكن العدد الأكبر من الزائرين، بالإستمتاع بالمعلم الأثري المهم.
وأضاف أن مد ساعات العمل بقلعة قايتباى، ينفذ للعام الثالث على التوالي، ويأتي ذلك في اطار الإستعدادات لإستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك، للإستمتاع بالمناخ الرائع في جنبات المعالم الأثرية.
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