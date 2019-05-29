القبض على مستريح جديد جمع 6مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، في سوهاج.
كان فرع الإدارة بجنوب الصعيد من، تلقى بلاغًا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، ضد مالك مكتب استيراد وتصدير - مواليد 1959 - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها، "ستة ملايين جنيه"، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
باستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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