"الداخلية": ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 5 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية، والإسماعيلية، والقليوبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن عن ضبط "عاطل" له معلومات جنائية، 34 سنة، حال تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "واحد كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط، "عاطل"، 21 سنة، حال تواجده بمنطقة الصوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته "10 جرام من مخدر الهيروين"، وبمواجهته أرشد عن "2 بندقية آلية، وعدد 118 طلقة من ذات العيار، وعدد 8 خزن سلاح، جراب بندقية، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

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وضبط "جزار"، 35 سنة، وعاطل، 29 سنة، مقيم بالشرقية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما، 65 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط عاطل، 19 سنة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، و"عاطل 26 سنة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.. وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.