مصرع 3 في مشاجرة بين عائلتين.. وضبط 16 قطعة سلاح و13 شخصًا بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، أسفرت عن ضبط 13 شخصًا، وبحوزتهم 16 قطعة سلاح ناري.

كان قسم شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، تلقي بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ومتوفين ومصابين بناحية المعابدة بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من: "طرف أول" مزارع، 55 سنة، ومزارع، 40 سنة، نجلة شقيق الأول "ربة منزل، 30 سنة، جميعهم متوفين إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وطرف ثاني، مزارع، 45 سنة، زوجة الرابع، "ربة منزل"، 32 سنة، مُصابة بطلق ناري، خال الرابع، "مزارع"، 60 سنة، متوفى إثر إصابته بأعيرة نارية.

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لخلافات على حائط فاصل بين منازل العائلتين، تبادل خلالها الأول والثاني والرابع إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لوفاة أفراد الطرف الأول، والسادس والذي تدخل لمحاولة الصلح بين العائلتين، وإصابة الخامسة وضبط الرابع، وبحوزته (بندقية آليةو20 طلقة من ذات العيار)، وكذا ضبط (عدد 2 بندقية آلية وعدد 15طلقة) بجوار جثتي الأول والثاني.

واستهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 13 شخصًا وبحوزتهم 16 قطعة سلاح ناري (رشاش جرينوف- عدد 12 بندقية آلية - عدد 3 بنادق خرطوش ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.