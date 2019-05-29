وزير الداخلية: جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء لنحيا بعزة وكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قال محمود توفيق وزير الداخلية، إن جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة.. وأن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها شهدائنا الأبرار ومصابينا الأبطال .
جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.
ووجه وزارة الداخلية التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
كما أعرب عن سعادته للقاء الأسر والأبناء، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية على استمرار التواصل مع أسر الشهداء بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة وارتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها.
من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين ما تقدمة وزارة الداخلية من رعاية واهتمام لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة.
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