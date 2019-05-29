من ضابط إلى "أخطر إرهابي".. الخليج 365 يتتبع خطوات هشام عشماوي- (إعادة نشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

تسلمت مصر أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، الذي ألقى القبض عليه في أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة الليبية.

ووصل عشماوي إلى مصر على متن طائرة عسكرية قادمة من ليبيا، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وقبل عامين من سقوطه بيد الأمن المصري، رصد "الخليج 365" قصة هشام عشماوي وكيف تحول من ضابط صاعقة بالجيش المصري إلى أبرز إرهابي مطلوب في مصر، وذلك في تحقيق بعنوان "من ضابط إلى أخطر إرهابي مطلوب.. الخليج 365 يتتبع خطوات هشام عشماوي".

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وكشف التحقيق الذي نشر في نوفمبر 2017 دور هشام عشماوي في قيادة وتدريب العناصر الإرهابية المسلحة في سيناء، ومشاركته في تأسيس تنظيم داعش سيناء أو ما عرف وقتها بتنظيم أنصار بيت المقدس، ولماذا انشق عنهم وهرب إلى ليبيا لينفذ عملياته الإرهابية ضد مصر من الأراضي الليبية.

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من ضابط إلى "أخطر إرهابي مطلوب".. "الخليج 365" يتتبع خطوات هشام عشماوي