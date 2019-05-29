صور- إزالة 4 مدابغ وقطع المرافق عن 28 بسور مجرى العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشرف اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، علىى أعمال إزالة وهدم ورش ومصانع المدابغ بسور مجرى العيون ونقلها إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر.

وأسفرت أعمال الهدم، وفق بيان، اليوم الأربعاء، عن إزالة 4 مدابغ ومصنعين، وقطع المرافق عن 28 مدبغة، ومنح مهلة لـ3 مصانع لنقل معداتهم قبل البدء في هدمها.

يذكر أن الدولة أنشأت منطقة الروبيكي على مساحة 1629 فدانًا لتستوعب حميع الورش والمصانع.