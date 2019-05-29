القوى العاملة: إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركتين عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لزاول أسباب الإيقاف.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إيقاف شركة "إسراء الخليج" ترخيص رقم (1150)، و"الطنطاوي" ترخيص رقم 1106، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
وقالت الوزارة، إنه في نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركة "رواد الخليج"، و"الضمان" ، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.
ونوهت، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
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