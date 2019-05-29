برلماني: التعاون الأمني مع ليبيا سهل لمصر الثأر لأبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي دليل على أن محاولات الإرهابيين ستؤول إلى السقوط لا محالة طالما أنهم فكروا في التعرض لأمن مصر وسلامة أبنائها.

وأشاد متولي، في بيان، الأربعاء، بالتعاون الأمني والاستراتيجي بين مصر وشقيقتها ليبيا، والذي سهل لمصرالانتقام وأخذ ثأر أبنائها، وأكد أن هذا التعاون أسفر عن محاصرة الإرهابيين وحماية الأراضي المصرية، لمنع وصول الإرهابيين والأسلحة من الجانب الليبي.

وأشار النائب إلى أن نجاح العملية، دليل على أنه حان الوقت الذي تضع فيه الدول الأجنبية الكبرى يدها بيد مصر لوقف النشاط الإرهابي والقضاء عليه لما يمثله من خطر على الجميع، وعليها قطع كل طرق التمويل والتسليح لهذه الجماعات لوقف نزيف الدماء على ايديهم.

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