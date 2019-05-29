"القوى العاملة" تصدق على 1351 عقدا وتأشيرة عمل للمصريين بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

صدق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، على 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لـ 5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب.

جاء ذلك عقب تلقي وزارة القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ما تم تحقيقه خلال أبريل الماضي من إنجاز في توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين بالإمارات.

وحسب بيان اليوم، نوهت الوزارة إلى أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقى 22 شكوى من العمال المصريين تم حل 9 شكاوى منها بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، وما زالت هناك 10 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة ، وعمل 11 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها ، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.

ويتواجد المستشار العمالي بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي للممارسة العمل وحل الشكاوي العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة ، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية .