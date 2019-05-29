أخبار مصر | 20 يونيو المقبل.. "شمال الجيزة" تكرم شيوخ محاميها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 يونيو المقبل.. "شمال الجيزة" تكرم شيوخ محاميها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن نقابة شمال الجيزة تعتزم تنظيم حفل تكريم لشيوخ المهنة، تحت شعار "جيل بيكرم جيل"، وذلك يوم 20 يونيو المقبل، بنادي المحامين في العجوزة، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

وأوضح مهنا أن التكريم يأتي انطلاقا من مبادرة تقوم على فكرة أن يتم تكريم الشيوخ بمعرفة المحامين الشباب، وأن تختار كل مجموعة من الشباب رمزا من شيوخ المهنة لتكريمه وتسليمه شهادة تقدير، وذلك بهدف دعم التواصل بين الأجيال، وتعظيم قيمة الاحترام المتبادل لإحياء تقاليد وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن المبادرة تم إطلاقها منذ ما يقرب من شهر، وقام بالفعل نحو 700 محام من مختلف الأعمار بترشيح 190 اسما لتكريمهم في حفل تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وبإشراف كمال مهنا.