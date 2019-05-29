أخبار مصر | "إغاثة محامي".. حلقة وصل بين المحامين والنقابات عبر "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إغاثة محامي".. حلقة وصل بين المحامين والنقابات عبر "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت، في الآونة الأخيرة على الساحة الخدمية لنقابة المحامين، مجموعة من شباب المحامين، لديهم أهداف نبيلة في خدمة المهنة وشبابها، وعدم التفريط في حق وهيبة المحامي، وحل المشكلات التي قد يتعرض لها المحامي في أسرع وقت ممكن، بما يمثلونه من كونهم حلقة وصل بين المحامين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجلس النقابة العامة.

أسس الشباب جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "إغاثة محامي"، بعدما تراءى لهم تعرض بعض المحامين للعديد من المشكلات دون وجود حلقة وصل فعلية بينهم وبين أعضاء المجالس، تمكنهم من إنهاء تلك المشكلات وقت حدوثها، وهو ما أعرب عنه رامي زكريا، المحامي، مدير الجروب، صاحب فكرة تأسيسه.

اعتمد النقيب العام، سامح عاشور، "الجروب" منتصف مايو الحالي، في لقاء جمعه مع الشباب المؤسسين، بحضور هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، ونادر نوري، وكيل الفرعية، والرئيس الشرفي الجروب.

مثل الجروب في لقاء نقيب المحامين، رامي زكريا، مدير الجروب، صاحب فكرة تأسيسه، إلى جانب محمد محيى الدين المحامي، عضو لجنة التواصل، المتحدث الرسمي، وعزيزة عبده جاد المحامية، عضو لجنة المرأة، ونورهان فتحي المحامية، نائب اللجنة.

Advertisements

وجد الشباب من النقيب العام ما آملوه من ترحاب بالفكرة لإكمال مسيرة الوقوف بجانب المحامي في أي مشكلة، سواء كانت في المحكمة، أو أقسام الشرطة، تحت إشراف ورعاية وتوجيهات النقيب العام، وترحيبه أيضا بما رآه من الشباب من إرادة قوية تتبنى رفعة المهنة، والدفاع عنها، وتأسيس وسائل اتصال بين المحامي، والنقابة العامة، أو النقابات الفرعية للتحرك السريع.

وقال نادر نوي، وكيل نقابة شمال القاهرة، الرئيس الشرفي للجروب، إن فكرة عمل الشباب لا تنفصل عن النقابة، بل تعمل في إطارها، ويمثل الشباب حلقة وصل بين المحامين، والنقابات الفرعية، والنقابة العامة للتصدي للمشكلات التي قد يتعرض لها بعض الأساتذة الزملاء.

وعن كيفية معرفة المشكلات، والتصدي لها، يقول رامي زكريا، المحامي، إنه تم تخصيص أرقام هواتف وتم وضعها على "الجروب"، الذي يضم أكثر من ٧٠٠٠ محام، إلى جانب مراقبة ما ينشر من طلبات إغاثة في منشورات على "الجروب"، سواء من خلال المحامي نفسه الواقع في تلك المشكلة، أو من خلال أي زميل محام شاركها على "الجروب"، فضلا عن وجود أعضاء من مجلس النقابة العامة، وأغلب أعضاء المجالس الفرعية ب"الجروب"، الذين يبادرون بالتصدي للمشكلات فور علمهم بحدوثها.

ومن جانبه قال مؤسس الفكرة، مدير "الجروب"، إن التواصل مع أقرب مسئول هو الحل الأمثل لتدارك المشكلات، عقب حدوثها، وقبل تفاقمها، لافتا إلى أن "الجروب" كان له وجود كبير لحل كل المشكلات التي حدثت على مستوى الجمهورية.