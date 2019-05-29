أخبار مصر | نقيب المحامين يكلف بصرف المعاشات قبل حلول العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يكلف بصرف المعاشات قبل حلول العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين بإيداع الأموال الخاصة بمعاشات المحامين وأراملهم بالبنوك.

وأعلنت الإدارة المالية بالنقابة العامة، منذ قليل، عن أنه تم بالفعل إيداع الأموال الخاصة بالمعاشات، بناء على تكليفات النقيب العام، وهي بالبنوك حاليا، ويستطيع المحامون صرفها في أي وقت، بداية من اليوم الاربعاء، منوهة إلى أنه بناء على تعليمات النقيب العام، فسيتم تبكير صرفها قبل موعدها الرسمي، نظرا لحلول عيد الفطر المبارك.

كان مجلس النقابة العامة قرر زيادة معاشات المحامين إلى 2000 جنيه، بداية من يناير الماضي، إضافة لزيادة سنوية 5%، في إطار خدمة هذا الملف.