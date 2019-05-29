أخبار مصر | وزير الدولة الألماني يشيد بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدولة الألماني يشيد بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، بمقر السفارة المصرية ببرلين، الاحتفال بيوم أفريقيا، والذي يتزامن مع الذكرى ٥٦ لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بحضور أكثر من ٤٥٠ مدعو من الشخصيات الألمانية، وفي مقدمتهم وزير الدولة للشئون الخارجية "اندرياس ميخاليدس" ممثلا عن الحكومة الألمانية الفيدرالية والسفير "دولجر" مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

فضلاً عن عدد من أعضاء البوندستاج ورئيس مؤسسة "افريكا فراين" ورؤساء عدد من الشركات الألمانية التي لديها استثمارات وأعمال في القارة وممثلي وسائل الإعلام.

كما شاركت في الاحتفالية الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، فضلاً عن سفراء الدول الأفريقية وممثلي أبناء الجاليات الأفريقية في ألمانيا، وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدين في برلين.

واستهل السفير بدر عبد العاطي الاحتفالية بكلمة نقل خلالها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، للشعوب الأفريقية بهذه المناسبة، كما تناول أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك دعم الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ودعم دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيّز النفاذ بما يحقق الاندماج في أفريقيا، فضلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار في القارة. كما نوه بالاهتمام البالغ الذي يبديه السيد رئيس الجمهورية بمشروعات البنية التحتية لربط القارة الأفريقية.

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ومن جانبه، أشاد الوزير الألماني "ميخاليدس" بالاحتفالية، حيث أكد على اهتمام بلاده البالغ بالقارة الأفريقية، منوهاً بالزيارات المتكررة للمستشارة أنجيلا ميركل لعدد من الدول الأفريقية، ومؤكدا على أهمية أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

كما أشاد في هذا الصدد بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، منوهاً بأن هذه الرئاسة تنبع من دور مصر التاريخي في أفريقيا سواء في محاربة الاستعمار أو تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية و التنموية في القارة. كما ثمن الوزير الألماني العلاقات التاريخية بين أفريقيا و أوروبا، مشيراً إلى أن مصر تمثل رمزا وتجسيدا لهذا التعاون.

هذا، وتناولت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة الإنجازات التي حققتها مفوضية الاتحاد الأفريقي في قطاع البنية التحتية وربط القارة ببعضها البعض لزيادة الاندماج الإقليمي والتجارة البينية، وفِي قطاع الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة، مشيدة بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاتحاد الأفريقي، كما تحدث في ذات السياق سفير الكاميرون بوصفه عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في برلين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تخلله عروض موسيقية وفنية من بعض الدول الأفريقية، فضلا عن تقديم مأكولات من جميع الدول الأفريقية بما يعكس ثراء وتنوع الثقافة الأفريقية.