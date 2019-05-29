انت الان تتابع بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.

وحضرت «دارين» صديقة بركة بعد إبلاغها من قبل عمه للاطمئنان على والدة بركة، التى خرجت من المستشفى، حيث كان فى انتظارهم «كساب» رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بين «بركة وكساب» حوار أخبره خلاله أنه لا يستطيع أن يضره، وطلب منه المعلومات التى حصل عليها ويهددهم بها.واستأجر أحد المهددين أحد الرجال

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